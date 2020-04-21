قصف 5 اهداف داعشية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/04/21 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الثلاثاء، عن قيام قوات الجيش بقصف 5 اهداف داعشية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوات الجيش قصفت بالهاونات 5 اهداف لتظيم داعش في قرى مهجورة تقع على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم(70كم شمال بعقوبة) بعد […]

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