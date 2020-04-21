2020/04/21 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق سامراء اقوال متهم ( أب ) بجريمة الاعتداء بالضرب على ابنته البالغة من العمر (9) سنوات بعد تسجيل شكوى ضده .وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ” الطفلة تعرضت لإصابات بليغة بالوجه وكسر يداها ،فيما دونت أقواله وتوقيفه وفقا لإحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف أب بتهمه تعنيف أبنته الطفلة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف أب بتهمه تعنيف أبنته الطفلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).