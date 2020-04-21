مديرية المرور العامة تعلن عن منع سير مركبات النقل الجماعي في بغداد

2020/04/21 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، منع سير مركبات النقل الجماعي في داخل العاصمة بغداد.واشارت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه مديرية المرور العامة تعلن منع سير مركبات النقل الجماعي والتي تحمل أكثر من 5 راكب فما فوق (الكيات والكوسترات) داخل العاصمة.وكانت خلية الازمة، قد أعلنت رفع حظر التجوال جزئياً من […]

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