خبير اقتصادي لـ “العهد نيوز” : هناك امكانية لارتفاع اسعار نفط خام برنت الذي يعتمد عليه العراق

2020/04/21 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اكد الخبير الاقتصادي، نبيل النجار، امكانية ارتفاع اسعار نفط خام برنت الذي يعتمد عليه العراق.وقال النجار لـ “العهد نيوز”، ان “الهبوط الحاد باسعار خام تكساس لا يتاثر به العراق، لان عقود البيع بالاجل لخام تكساس تعتبر محلية وهي لشهر واحد”.واوضح، ان “العراق يعتمد بيع نفطه على اسعار خام (برنت […]

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