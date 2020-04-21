مصدر: البرلمان سلم النواب رواتبهم ومنعها عن موظفي المجلس

2020/04/21 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بان البرلمان سلم اعضاءه النواب رواتب الشهر الحالي فيما امتنع عن تسليم رواتب الموظفين في البرلمان.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"كلكامش برس" ان "مجلس النواب امتنع عن تسليم الموظفين رواتبهم للشهر الرابع وادخارها الى الشهر المقبل"، مبينا انه "من المقرر ان يستلم الموظفين رواتبهم مع النواب يوم 15 من كل شهر".واضاف المصدر ان "اعضاء مجلس النواب استلموا رواتبهم بشكل كامل دون اي استقطاع للشهر الرابع مع الدرجات الخاصة".

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