اختراق خلية إرهابية واعتقال قادتها السبعة في القائم

2020/04/21 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، باختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على رؤوسها السبعة في القائم بالانبار.وذكرت المديرية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة(قيادة عمليات الجزيرة) وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ ولواء المشاة ٣٢ وبالتنسيق مع مكافحة إرهاب القائم تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية وألقت القبض على رؤوسها السبعة في القائم بالانبار".وأضافت، أنه "تم القبض عليهم بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومات الاستخبارية"، مبينة أن "المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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