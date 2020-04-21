عالية نصيف: لن يفلح من يعرقلون تمرير حكومة الكاظمي

2020/04/21 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة محاولات جهات سياسية إفشال التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، مبينة أن الشعب نفد صبره ولن يفلح المتحاصصون بالاختباء خلف أزمة كورونا .وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان الألاعيب التي يمارسها كبار تجار السياسة ودعاة المحاصصة باتت مكشوفة ومعروفة لدى الشارع العراقي الذي نفد صبره ” ، مبينة :” […]

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