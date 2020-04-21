صحيفة عبرية : انهيار اسعار النفط وباء جديد في المنطقة واسرائيل مستفيدة منه

2020/04/21 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، بأن انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار وباء فايروس كورونا قد يتسبب بمصاعب اقتصادية للدول التي تعتمد على انتاج النفط في الشرق الاوسط مثل العراق ودول الخليج ، لكن دولا اخرى مثل مصر واسرائيل والاردن التي تضررت من توقف السياحة سيكون هذا الامر بالنسبة لها نوعا ايجابيا […]

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