2020/04/21 | 12:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد وزاري كردي يبحث في بغداد خفض الانتاج النفطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 12:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد وزاري كردي يبحث في بغداد خفض الانتاج النفطي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد وزاري كردي يبحث في بغداد خفض الانتاج النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).