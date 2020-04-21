نصيف: البرلمان سيناقش تعديل قانون التقاعد

2020/04/21 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، أن قانون التقاعد الجديد غير مدروس ،لافتة إلى أن مجلس النواب يناقش التعديل والتريث في تطبيقه.

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