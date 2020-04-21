زعيم كوريا الشمالية في حالة خطرة جدًا!

2020/04/21 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الاستخبارات الأميركية، عن “معلومات خطيرة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”، حيث أبلغت هذه المصادر أن “صحة الزعيم الكوري في حالة خطرة جدًا بعد عملية جراحية أجريت له”.وبحسب “سي إن إن” الأميركية، فإن “الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون ، في خطر شديد بعد […]

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