الموقف الوبائي بالنجف ومجموع الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا

2020/04/21 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء 21 نيسان 2020)، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، مؤكدة عدم تسجي...





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