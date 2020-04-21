الأعرجي يكشف سبب تأخير إعلان الحكومة الجديدة وينفي وجود خلافات بين الكاظمي والكتل

2020/04/21 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى السياسي العراقي بهاء الأعرجي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، وجود خلافات بين المكلف بتشكيل الحكومة ...





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