خام برنت يواصل الهبوط بأكثر من 24% من سعره ويفقد مستويات الـ 20 دولاراً

2020/04/21 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

واصلت أسعار خام برنت، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، انخفاضها، ليتراجع سعر البرميل بأكثر من 24% ويسجل 20 دولاراً للبرميل، وذلك بعد انخفاضه إلى نحو 23 دولاراً في وقت سابق من اليوم.

وأفادت شبكة "سي ان بي سي" عربية، بأن "خام برنت تراجع بأكثر من 24% وفقد مستويات الـ 20 دولاراً للبرميل الواحد".

وسجلت أسعار نفط خام برنت، صباح اليوم، انخفاضاً وفقدت 10 بالمائة من قيمتها بعد وصول سعر البرميل الواحد إلى نحو 23 دولاراً، متأثراً بانهيار خام تكساس الأمريكي.

وتراجعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يونيو المقبل، اليوم، بنحو 8.2 في المائة " 2.09 دولار" لتتداول عند 23.48 دولار للبرميل.

ولم يتراجع خام برنت كما حدث لخام غرب تكساس لتوافر أماكن التخزين له بخلاف نظيره الأمريكي، كما أن أسعاره الحالية تسليم يونيو وليس مايو لكنه مع ذلك هبط إلى 22.98 دولاراً للبرميل.

وإرتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر مايو، بنحو 88 في المائة "1.33 دولار" لكنه يبقى يتداول دون الصفر (-4.5 دولار للبرميل).

وبعد جلسة عاصفة أمس، يأتي تدهور سعر برميل النفط تسليم مايو المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر مايو ،أمس، بنحو 55.90 دولار، أو 306 في المائة ، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.

ويأتي هذا التراجع لكون اليوم الثلاثاء هو آخر يوم لعقود تسليم مايو ولا يرغب المشترون بالاستلام في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.

يأتي ذلك في ظل مخزونات قياسية مع إغلاق معظم اقتصادات العالم الكبرى، وتوقعات متشائمة للطلب على الخام.

لكن عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو حافظت على أسعارها قرب 20 دولارا للبرميل نظرا لبدء خفض الانتاج المتفق عليه بين تحالف "أوبك+" سيدخل حيز النفاذ مطلع مايو، كما سيبدأ فتح الاقتصادات تدريجيا ايضا ما يشير لوضع أفضل خلال شهر يونيو.

بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار نفط خام برنت، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، انخفاضاً وفقدت 10 بالمائة من قيمتها بعد وصول سعر البرميل الواحد إلى نحو 23 دولاراً، متأثراً بانهيار النفط الأمريكي.

وأفادت شبكة "سي ان بي سي"، بأن "خام برنت ت

بغداد اليوم-متابعة

قفز سعر برميل النفط الأميركي تسليم مايو في التعاملات الآسيوية، صباح الثلاثاء، إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ ببلوغه 37.63 دولاراً تحت الصفر للبرميل، أي أنّ المتعاملين دفعوا للمشترين كي يخلّصو

بغداد اليوم - متابعة

هوت العقود الآجلة للخام الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، إلى ما دون الصفر، مسجلة أدنى مستوى لها في التاريخ.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه تم تداول العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 21:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خام برنت يواصل الهبوط بأكثر من 24% من سعره ويفقد مستويات الـ 20 دولاراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خام برنت يواصل الهبوط بأكثر من 24% من سعره ويفقد مستويات الـ 20 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).