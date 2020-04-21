2020/04/21 | 12:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تعلن القبض على 7 من قيادات داعش في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعلن القبض على 7 من قيادات داعش في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعلن القبض على 7 من قيادات داعش في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).