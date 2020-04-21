2020/04/21 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالح الخزعلي : وزير الداخلية يمنح منتسبي قيادة شرطة البصرة كتاب شكر وتقدير لجهودهم في حفظ امن واستقرار المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 12:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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