2020/04/21 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارته لناحية برطلة بقضاء الحمدانية وزير الهجرة:نرفض حدوث اي تغيير ديموغرافي في المناطق الاصلية لمكونات الطيف العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 12:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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