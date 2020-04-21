مقتل مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة في صلاح الدين

2020/04/21 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة في صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية بين قرية كنيطرة وقرية اللزاكة، ضمن قاطع الفوج ٣٦ بالحشد الشعبي والفوج الثاني في لواء المشاة ٥٠ بالفرقة ١٤/ قيادة عمليات صلاح الدين".

واضافت أن "التفجير أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين".

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