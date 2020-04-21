وفاة أول رئيس حكومة ليبية بعد القذافي

2020/04/21 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توفي رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبد الرحيم الكيب، اليوم الثلاثاء، إثر نوبة قلبية، وهو أول رئيس حكومة تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن "الكيب توفي إثر نوبة قلبية، اليوم عن عمر يناهز 70 سنة".

وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، فقد تولى الكيب منصب أول رئيس لحكومة ليبية، عقب سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في شباط 2011.

وكان الكيب يعمل أستاذا بكلية الهندسة، في جامعة طرابلس، وعمل في جامعات عربية وأمريكية أخرى.

وعبد الرحمن الكيب معارض ليبي ترك البلاد في 1976، وقضى سنوات من عمره في ولاية ألباما الأمريكية.

وحصل على 26 صوتا من أصل 51 حين تولى الحكومة بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

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