آلاف المصابين بكورونا في دور رعاية المسنين بمقاطعة كندية

2020/04/21 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الأكثر تضررا من وباء كورونا في كندا، اليوم الثلاثاء، عن نيتها نشر 3 آلاف طبيب يعملون في المستشفيات داخل دور الرعاية التي أصيب فيها 4 آلاف مسن.

ويأتي هذا الإعلان بعد الضجة التي أثارتها وفاة 31 مسنا خلال ثلاثة أسابيع في دار الرعاية الخاصة "هيرون" في مونتريال، في ظلّ النقص الشديد بالطواقم الطبية.

وقال رئيس وزراء المقاطعة فرنسوا ليغو، في مؤتمر صحفي، إن "هذا التغيير في استراتيجية حكومته يرجع لأن الأزمة التي كانت متوقعة في المستشفيات لم تحصل"، مشيرا إلى أن "ما حصل في المقابل وفاجأنا كثيرا، تسجيل 4 آلاف إصابة داخل دور العجزة".

وتشير البيانات إلى أن الوضع مقلق في حوالي 40 مركزا للإيواء والعلاج الطويل الأمد في كيبيك، حيث تبلغ نسبة الإصابات 72% من إجمالي المرضى في منشأة قرب مونتريال.

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