التخطيط: الحكومة عاكفة على اجراءات اقتصادية عاجلة لتخفيف اثار انخفاض النفط

2020/04/21 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن عزم الحكومة اطلاق عدة مبادرات واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من اثار انخفاض اسعار النفط العالمية، مبينة ان تاثير العراق بانخفاض النفط امر حتمي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة عاكفة على اتخاذ عدة اجراءات عاجلة من اجل تخفيف اثار انهيار اسعار النفط العالمية […]

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