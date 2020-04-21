صناعة البارية حرفة متوارثة منذ خمسة الاف سنة

2020/04/21 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تحاك من القصب الذي يجلب من الاهوار محمولا بالمشاحيف ، يقطع ويجفف ويقشر ويدق ، وتشق القصبة الواحدة الى نصفين متساويين ، تصنع على ايدي نساء يمتلكن المهارة والبراعة .حصيرة القصب المسماة محليا بالبارية من الحرف اليدوية التراثية المتوارثة في مناطق اهوار جنوب العراق ، يعود تاريخاها الى الحضارة السومرية القديمة ، […]

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