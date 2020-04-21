رغم التحذير الاميركي .. توجه عراقي لشراء منظومة

2020/04/21 | 12:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/موسكو كشفت وسائل إعلام روسية، أن العراق يعتزم شراء منظومة إس-400 الصاروخية.ونقلت فضائية روسيا اليوم أن هذا النبأ جاء في مقال للمحلل الروسي "إيغور سوبوتين"، نشر بصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا".وقال "سوبوتين" في مقاله: "ستدفع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الحكومة إلى شراء منظومة إس-400 الروسية".وأضاف: "لقد أوضح ذلك عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب بدر الزيادي عندما قال إن هناك حاجة إلى الصفقة مع روسيا لتنويع مصادر إمدادات الأسلحة.ففي ظل الظروف الحالية، لا يمكن لقيادة البلاد الاعتماد فقط على المساعدات الغربية، كما يرون في البرلمان، علما بأن مسألة الشراء نفسها تعقّدها جملة عوامل، بما في ذلك عدم الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية".وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية علنا بغداد الرسمية من عواقب توسيع التعاون العسكري التقني مع موسكو واحتمال إبرام صفقة إس-400، فيما يقول الجانب الروسي إنه لا يخشى خطر فرض عقوبات أمريكية رداً على احتمال بيع هذه المنظومة لبغداد.وفي الصدد، قال منسق برامج المجلس الروسي للشؤون الخارجية، "رسلان ماميدوف" لـ" نيزافيسيمايا غازيتا": "يجب أن يوضع في الاعتبار أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي فيها قادة مهمون مصممون على تقوية وتعزيز القاعدة التشريعية للاستخبارات ومنظمات التدريب الأمني والشرطة".وتابع: "أعتقد بأن لدى بعض النواب توقعات معينة، فيما يتعلق بموضوع إس-400: إذا وافق رئيس الوزراء الجديد على هذا الطلب الآن، فسيكون قادرا على كسب ثقة وأصوات أعضاء لجنة الأمن والدفاع، هذه مسألة داخلية جدية".وأردف: "موضوع إس-400 له أهميته كون العراق يسعى إلى امتلاك السيادة، علما بأنه سيكون من المفيد للقيادة الروسية، في حال احتمال بيع هذه المنظومة لبغداد، أن تنتظر وتراقب الموقف، ذلك أن الوضع السياسي في العراق لم يستقر بعد".وفي منتصف العام الماضي، قال السفير العراقي لدى روسيا "حيدر منصور هادي"، إن حكومة بلاده قررت شراء منظومة صواريخ "إس -400" الروسية، دون تحديد موعد لإتمام الصفقة.

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