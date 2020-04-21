بعد خلوها من كورونا .. دهوك تضع خطة وتكشف عدد المحجورين: قد يكون بينهم مصابون

2020/04/21 | 12:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مدير صحة محافظة دهوك نزار عصمت يوم الثلاثاء عن وضع خطة ملائمة لرصد اية حالات اصابة بالفيروس مستقبلا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اجمل فيه عصمت الموقف الوبائي من ظهور تفشي الفيروس في المحافظة قائلا مخاطر مرض كورونا لا تزال مستمرة.

واشار الى ان المحافظة اجرت فحوصات لـ5689 شخصا موزعة بين مشتبه بهم واشخاص وافدين من خارج المحافظة مع عينات عشوائية، مؤكدا ان المحافظة سجلت 15 حالة موجبة وقد تماثلوا جميعهم للشفاء وغادروا المستشفيات.

ونوه الى فرض الحجر على 2697 شخصا و859 لا يزالون في الحجر ويحتمل ان يكون من بينهم مصابون بالفيروس، مؤكدا ان توافد اشخاص من خارج المحافظة ومن بلدان اخرى كان محل خطر على المحافظة.

وتابع بالقول "وضعنا خطة ملائمة جدا لرصد اية اصابات بالفيروس في المستقبل"، الى "الفيروس اصبح مسيطر عليه حاليا في المحافظة".

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