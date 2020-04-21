2020/04/21 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على رؤوسها السبعة في القائم.وقالت المديرية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 ولواء المشاة 32 وبالتنسيق مع مكافحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية وتقبض على رؤوسها في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية وتقبض على رؤوسها في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).