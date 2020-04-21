مدرب وطني الاثقال: عقوبة الاتحاد الدولي بإيقاف 3 لاعبين مازالت قيد التحقيق

2020/04/21 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدرب المنتخب الوطني لرفع الاثقال اياد شلال، ان العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي بإيقاف 3 لاعبين عن اللعب لا زالت قيد التحقيق.وقال شلال في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جميع اللاعبين حول العالم، يتعاطون مكملات غذائية لكن بعض الشركات تضع نسبة من المواد المحظورة دوليا”.وأضاف ان “الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، ينتظر صدور […]

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