2020/04/21 | 12:50 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد مدرب المنتخب الوطني لرفع الاثقال اياد شلال، ان العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي بإيقاف 3 لاعبين عن اللعب لا زالت قيد التحقيق.
وقال شلال في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جميع اللاعبين حول العالم، يتعاطون مكملات غذائية لكن بعض الشركات تضع نسبة من المواد المحظورة دوليا”.
وأضاف ان “الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، ينتظر صدور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب وطني الاثقال: عقوبة الاتحاد الدولي بإيقاف 3 لاعبين مازالت قيد التحقيق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد مدرب المنتخب الوطني لرفع الاثقال اياد شلال، ان العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي بإيقاف 3 لاعبين عن اللعب لا زالت قيد التحقيق.
وقال شلال في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جميع اللاعبين حول العالم، يتعاطون مكملات غذائية لكن بعض الشركات تضع نسبة من المواد المحظورة دوليا”.
وأضاف ان “الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، ينتظر صدور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب وطني الاثقال: عقوبة الاتحاد الدولي بإيقاف 3 لاعبين مازالت قيد التحقيق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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