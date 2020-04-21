اللواء 26 بالحشد وهيئة الاعلام والاتصالات يعفران حيين في كربلاء المقدسة

2020/04/21 | 12:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت طبابة اللواء 26 بالحشد الشعبي وهيئة الاعلام والاتصالات، الثلاثاء، حيين في كربلاء المقدسة، فيما تم استخدام 6 الاف لتر من المواد خلال عملية التعقيم.وقال اعلام اللواء ان الفرق التابعة له “تواصل جهدها في التعفير والتعقيم بمحافظة كربلاء المقدسة”، مبينا ان “اللواء عقم وعفر حي الجمعية والمخيم”.وأضاف ان “عمليات التعقيم اليوم تمت بالتعاون

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