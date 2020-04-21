سقوط ضحية ومصابين من القوات العراقية بقنص وتفجير في ديالى

2020/04/21 | 12:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم الثلاثاء بمقتل عنصر من القوات العراقية واصابة اثنين اخرين بحادثين متفرقين في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان مقاتلين إثنين جرحا بإنفجار عبوة ناسفة على قوة تابعة لفرقة المشاة الخامسة في قرية ام الحنطة بناحية الاصلاح التابعة لمحافظة ديالى.

واضافت ان أحد عناصر الشرطة قتل بإطلاق نار مباشر بواسطة سلاح قناص استهدف إحدى نقاط فوج طوارئ ديالى الرابع خلف جامعة ديالى بقضاء بعقوبة.

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