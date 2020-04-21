كوريا الجنوبية تحسم جدلاً عن وضع

2020/04/21 | 13:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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