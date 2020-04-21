الصحة العالمية: لا يمكن الان تحديد مصدر فيروس كورونا القاتل

2020/04/21 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه “لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا الجديد، وكشفت أن مصدره “حيواني”.وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء “كوفيد-19” حتى الآن.وأضاف كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن

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