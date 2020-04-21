إغلاق كربلاء أمام الزائرين طيلة شهر رمضان

2020/04/21 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قررت خلية الازمة العليا لمكافحة فايروس كورونا في كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إغلاق المحافظة أمام الزائرين من داخل وخارج العراق طيلة شهر رمضان “.وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الخلية قررت الاستمرار بغلق المحافظة أمام الزائرين طيلة شهر رمضان […]

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