2020/04/21 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، باندلاع صدامات بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب، قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صدامات اندلعت بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب، بالقرب من ساحة الخلاني وفي أزقة شارع الخلفاء"، مبيناً أن "القوة الأمنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين".

وبالتزامن مع ذلك، بث مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حي من داخل المواجهات، أظهر إصابة متظاهرين اثنين بجروح طفيفة، وبدت على أجسادهم بقع دم.

وتصاعدت من ساحة الخلاني، أعمدة دخان لحرق إطارات عجلات.

وخلال البث، تحدث أشخاص عن مدنيين دخلوا وهاجموا المتظاهرين، وقالوا إنهم جاءوا من الجهة التي تتواجد فيها قوات مكافحة الشغب، وطالبوهم بالكشف عنهم.

قبل الصدامات، قال المصدر ذاته إن "مجاميع بلباس مدني دخلت بالقرب من نفق التحرير وفتحت النار على المتواجدين بالساحة وانسحبت باتجاه الخلاني".

وتابع: "بعدها توجه المتظاهرون إلى ساحة الخلاني لغلقه"، مشيراً إلى أن "الصدامات ما زالت مستمرة" لحظة تزويدنا بالمعلومة.

وكانت اللجنة العليا الوطنية قد قررت، أمس الأول، فتح حظر التجوال بشكل جزئي، اعتباراً من اليوم، حيث فرضته في وقت سابق لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتشهد بغداد احتجاجات مستمرة منذ الأول من أكتوبر 2019، لكنها توقفت بشكل شبه كلي خلال تطبيق إجراءات مواجهة كورونا المستجد.

بغداد اليوم-خاص

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، عن اسباب الخروقات الامنية في 5 قواطع بمحافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "5 قواطع في محافظة ديالى شهدت سلس

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم ابتز فتاة إلكترونيا، مقابل مبلغ من المال، في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت

بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، اختراق وتفكيك خلية إرهابية، والقبض على قادتها السبعة في قضاء القائم غربي الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية تميزت بدقة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صدامات بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب قرب ساحة الخلاني وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صدامات بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب قرب ساحة الخلاني وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).