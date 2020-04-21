ديالى تقرر رفع ’’المنع المؤقت’’ عن عودة نازحي قرى الوقف

2020/04/21 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، رفع المنع المؤقت عن عودة نازحي قرى الوقف...





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