اتحاد السباحة: وزير الشباب يستخدم لغة التهديد باسم الحكومة العراقية

2020/04/21 | 13:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استنكر الاتحاد العراقي للسباحة، تدخلات وزير الشباب والرياضة احمد رياض في الشؤون الداخلية للاتحاد ومحاولة فرض ارادته الشخصية عن طريق استخدام لغة التهديد باسم الحكومة العراقية.وذكر الاتحاد العراقي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “أبلغنا لجنة الشباب والرياضة البرلمانية رسميا بهذه التصرفات غير المقبولة، بقيام الوزير دعم اجراءات غير قانونية لإبعاد رئيس الاتحاد […]

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