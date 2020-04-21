وزارة العدل: إستئناف العمل في دوائر الوزارة بنسبة ٢٥%


وزارة العدل: إستئناف العمل في دوائر الوزارة بنسبة ٢٥%
2020/04/21 | 13:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوعز وزير العدل فاروق امين الشواني باستئناف العمل في دوائر الوزارة بنسبة ٢٥% للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظا على سلامة الموظفين .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا في مبنى الوزارة وبحضور وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي والمدراء العامين وعدد من مدراء الأقسام .

وأشار الشواني خلال الاجتماع الى “عقد بناء على كتاب الامانة

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