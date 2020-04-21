وزارة العدل: إستئناف العمل في دوائر الوزارة بنسبة ٢٥%

2020/04/21 | 13:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز وزير العدل فاروق امين الشواني باستئناف العمل في دوائر الوزارة بنسبة ٢٥% للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظا على سلامة الموظفين .جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا في مبنى الوزارة وبحضور وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي والمدراء العامين وعدد من مدراء الأقسام .وأشار الشواني خلال الاجتماع الى “عقد بناء على كتاب الامانة

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