اربيل تحدد موعد الغاء حظر التجوال وتضع شروطا لذلك

2020/04/21 | 13:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح العيادات الطبية ومنها عيادات الاسنان وفق شروط، مؤكدا استمرار حظر التجوال وفق قررته داخلية كردستان العراق.وقال محافظ أربيل، فرست صوفي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مدير الصحة العامة في المحافظة، دلوفان محمد جلال، انه “تقرر تقديم تسهيلات اكثر بإعادة فتح العيادات

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