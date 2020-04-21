مجهولون يستهدفون منزلاً جنوبي ذي قار بقنبلة يدوية

2020/04/21 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين استهدفوا منزلا بفنبلة يدوية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "مجهولين يستهدفون منزلا بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار باستخدام قنبلة يدوية نوع (مصري)".

وأضاف ان "الانفجار تسبب بإضرار مادية للمنزل ومركبة حمل كبيرة وأخرى حمل متوسطة الحجم (بنگو)".

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