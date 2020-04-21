2020/04/21 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن اصابة منتسبين اثنين بتفجير في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مقاتلين اثنين من فرقة المشاة الخامسة، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة في قرية ام الحنطة بناحية الاصلاح التابعة لمحافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة منتسبين اثنين بتفجير في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة منتسبين اثنين بتفجير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).