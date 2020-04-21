عصابة تسرق حواسيب محمولة من جامعة في ذي قار

2020/04/21 | 13:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين قاموا بسرقة حواسيب محمولة "لابتوب" من جامعة الامام الصادق.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "مجهولين نفذوا عملية سرقة لجامعة الإمام الصادق في محافظة ذي قار بعد قيامهم بقطع كيبلات الكاميرات والدخول من خلال الشبابيك الجانبية للجامعة".

وأضاف ان "العصابة قامت بسرقة عدداً من لابتوبات الجامعة".

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