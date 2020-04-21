زراعة كربلاء: توسع كبير في محصول الحنطة والحصاد ينطلق بداية الشهر المقبل

2020/04/21 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية زراعة كربلاء، الثلاثاء، عن حصول توسع كبير في زراعة محصول الحنطة هذا العام بزيادة تقدر ب20 الف دونم عن العام الماضي.وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “كربلاء شهدت هذا العام توسع كبير في زراعة محصول الحنطة حيث شملت خطة هذا العام زراعة 84 الف دونم بزيادة عن […]

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