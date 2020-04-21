سكرتيره: عبدالمهدي أمر بإيقاف إنشاء سور بغداد الأمني

2020/04/21 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، إن القائد العام اصدر امرا بايقاف انشاء سور بغداد.وقال البياتي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “استكمالا للتوجيهات السابقة برفع المعاناة والحواجز عن كل منطقة الخيرات وما حدده سور بغداد الامني الذي فرض عام 2015، الا ان ما وجدناه طيلة […]

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