التخطيط تكشف عن اجراءات عاجلة للتخفيف من اثار انخفاض اسعار النفط العالمية

2020/04/21 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن عزم الحكومة اطلاق عدة مبادرات واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من اثار انخفاض اسعار النفط العالمية، مبينة ان تاثير العراق بانخفاض النفط امر حتمي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الحكومة عاكفة على اتخاذ عدة اجراءات عاجلة من اجل تخفيف اثار انهيار اسعار النفط العالمية […]

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