صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين وسقوط جرحى بساحة الخلاني

2020/04/21 | 13:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مراسل "كلكامش برس"، اليوم الثلاثاء، باندلاع صدامات بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب، قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.وقال المراسل، إن صدامات اندلعت بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب، بالقرب من ساحة الخلاني وفي أزقة شارع الخلفاء، مبيناً أن الصدامات اسفرت عن وقوع بعض الجرحى، بينهم فتاة مسعفة.وتصاعدت من ساحة الخلاني، أعمدة دخان لحرق إطارات عجلات.وكانت اللجنة العليا الوطنية قد قررت، الاحد الماضي، فتح حظر التجوال بشكل جزئي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، والذي كان قد فرض في وقت سابق لمنع تفشي فيروس كورونا.

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