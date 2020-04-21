جرحى اثر صدامات بين متظاهرين وقوات الشغب قرب ساحة التحرير

2020/04/21 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب اربعة شخاص من المحتجين في العاصمة بغداد اثر هجوم لقوة تابعة لمكافحة الشغب.وابلغ مصدر امني وشهود عيان شفق نيوز، أن قوة من مكافحة الشغب حاولت تفريق محتجين في ساحة الخلاني وبالتحديد داخل ازقة شارع الخلفاء بالرصاص الحي.واضاف، على اثر ذلك دارت صدامات بين الطرفين، اصيب على اثرها اربعة اشخاص من المحتجين بجروح وفق حصيلة اولية.

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