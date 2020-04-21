وزارة التعليم تحدد عطلة للطلبة وتوقف التعلم الالكتروني

2020/04/21 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عطلة للطلبة وتوقف التعلم الالكتروني.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “سيتم ايقاف الدراسة في التعليم الإلكتروني في يوم 26/4/2020 ويتم واستئناف الدوام في التعليم الإلكتروني في يوم 2/5/2020 “.ودعت الوزارة، جميع الأساتذة الى “الألتزام بالتعليمات وعدم نشر اي محاضر او عمل اي امتحان او

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