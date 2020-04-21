2020/04/21 | 13:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستكون متقلبة جداً في درجات الحرارة، ما بين ارتفاع حاد يتبعه انخفاض.وذكر عطية عبر موقع فيسبوك، أن “تأثير المنخفضات الخماسينية المقبلة من شمال افريقيا والتي تسبقها عادة موجات حارة ثم تتبعها موجات معتدلة نسبياً، هي من تسبب بتلك التقلبات”.وأضاف، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. ارتفاع حاد في درجات الحرارة خلال لـ48 ساعة القادمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. ارتفاع حاد في درجات الحرارة خلال لـ48 ساعة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).