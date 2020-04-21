بعد كورونا.. اقتصادي يكشف مصير اسعار النفط ويضع حلولا للخروج من “عنق الزجاجة”

2020/04/21 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير الاقتصادي نبيل جعفر، الى ان الانخفاض في اسعار النفط هو مؤقت وتاثيره على العراق محدود كون ان السعر الذي يبيع فيه العراق لا يتحدد على خام غرب تكساس وانما على خام برنت.وقال جعفر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، اسعار النفط في مسار تنازلي وشهر ابريل هو الاسوء في تاريخ النفط وستكون […]

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