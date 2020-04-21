تراجع بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

2020/04/21 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هبطت بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية جراء تراجع الطلب على الخام.وأشار موقع “بلومبرغ” إلى أن مؤشر السوق السعودية انخفض، بحلول 11:35 بتوقيت موسكو، بنسبة 1% إلى 6535 نقطة.فيما تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.55% إلى 1839 نقطة، أما مؤشر بورصة أبوظبي فقد […]

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