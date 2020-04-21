2020/04/21 | 14:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عصابات المخدرات في بلاده التي تقدم المواد الغذائية للفقراء والمتضررين من فقدان وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا.وطالب لوبيز العصابات بإنهاء العنف بدلاً من ذلك، مؤكداً أن “توزيع المساعدات من المواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف ليست مفيدة بقدر وقف العنف”.وكانت تقارير إعلامية مكسيكية رصدت قيام أفراد العصابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابات المخدرات في المكسيك توزع حصصا غذائية على الفقراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابات المخدرات في المكسيك توزع حصصا غذائية على الفقراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).