ماني لن يرحل عن ليفربول سوى إلى ريال مدريد

2020/04/21 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت تقارير صحفية فرنسية أن الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي سينتقل إلى ريال مدريد فقط إذا غادر الريدز في الميركاتو الصيفي المقبل.وارتبط اسم المهاجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول منذ فترة طويلة بريال مدريد، إنه ليس شيئًا جديدًا، حيث إنه منذ أن أكدت مجلة ‘‘فرانس فوتبول‘‘ قبل عامين، أن […]

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